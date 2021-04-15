Годовая инфляция в Липецкой области в марте составила 7,1%. Как отметили в Отделении Липецк Банка России, проанализировав данные регионального Росстата, темп прироста цен на продукты питания практически не изменился по сравнению с февралем, а вот на непродовольственные товары и услуги несколько ускорился.

Например, подорожало газовое моторное топливо. И причина не только в увеличении мировых цен на энергоресурсы. В Липецкой области стало больше автомобилей, работающих на газе, – возросший спрос на топливо также повлиял на его отпускную цену.

– Еще одно подорожание, связанное с транспортом, – ускорение роста цен на обучение вождению. Как только стало известно, что с апреля начнут действовать новые правила сдачи экзамена в автошколах, выросло количество желающих пройти испытание по старым. Поэтому в марте эта услуга подорожала, – уточняет руководитель Отделения Липецк Татьяна Божко.

А теперь о самом заметном для каждого покупателя – ценах на продуктовых прилавках. В начале весны в Липецкой области замедлился рост цен на сахар – сказались введенные Правительства России меры по установлению предельных отпускных и розничных цен на отдельные виды продовольственных товаров. Подешевели некоторые овощи, например, помидоры. Зарубежные поставщики вернулись на российский рынок после снятия фитосанитарных ограничений.

– Кроме того, замедлился рост цен на огурцы – тепличные комплексы, в том числе из нашего региона, увеличили объемы производства, – комментирует Татьяна Божко.

Подробно с факторами, которые повлияли на мартовскую инфляцию в Липецкой области, можно ознакомиться на региональной странице сайта Банка России.