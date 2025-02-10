Продуктивность дойного стада продолжает расти в Липецкой области. За последние пять лет средний надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях вырос на 1683 кг и в 2024 году составил 9390 кг. Лидирует Тербунский район. Там средний надой в сельхозорганизациях составил 11476 кг. На втором месте Долгоруковский район – 11135 кг, на третьем – Липецкий округ с результатом 10336 кг.

В рейтинге муниципалитетов по производству молока лидирует Задонский район. Там суммарно получено 44,4 тыс. тонн. Второе и третье места занимают Липецкий и Добровский округа. Предприятия, расположенные на их территориях, произвели 40,6 тыс. тонн и 40,3 тыс. тонн соответственно. Всего в 2024 году в хозяйствах всех категорий региона получено 323,7 тыс. тонн молока, в том числе 281 тыс. тонн в сельхозпредприятиях и КФХ. За последние пять лет рост производства молока там составил 121%.

Как пояснили в минсельхозе Липецкой области, регион старается выполнить задачу, которую поставил Президент страны, – до 2030 года увеличить объем производства продукции АПК не менее чем на 25% к уровню 2021 года. Для этого в отрасли молочного животноводства постоянно работают над улучшением продуктивности животных, увеличивают количество племенных коров в хозяйствах.

«Липецкая область входит в топ-15 регионов, обеспечивающих продовольственную безопасность страны, поэтому задачи, обозначенные Президентом в области АПК, стоят у нас в числе первоочередных», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.