Липецкий “Металлург” проиграл первый официальный матч в этом году.

Сегодня липчане принимали на своем поле команду “Знамя” из Ногинска в рамках возобновившегося первенства ПФЛ.

Первыми счет открыли липчане. На 30-й минуте отличился Владлен Бабаев.

Спустя пару минут гости сравняли счет, гол забил Иван Столбовой.

Во втором тайме, на 64-й минуте, “Знамя” вышло вперед благодаря голу экс-форварда сборной России, “Спартака” и “Тоттенхэма” Романа Павлюченко.

Увы, уйти от поражения “Металлургу” за оставшееся время не удалось. Итоговый счет -1:2.

Следующий матч липецкая команда проведёт снова на своём поле во вторник, 6 апреля, против «Сахалина».

Фото и видео: ФК “Металлург”.