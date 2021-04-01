Липецкий “Металлург” проиграл первый официальный матч в этом году.
Сегодня липчане принимали на своем поле команду “Знамя” из Ногинска в рамках возобновившегося первенства ПФЛ.
Первыми счет открыли липчане. На 30-й минуте отличился Владлен Бабаев.
Спустя пару минут гости сравняли счет, гол забил Иван Столбовой.
Во втором тайме, на 64-й минуте, “Знамя” вышло вперед благодаря голу экс-форварда сборной России, “Спартака” и “Тоттенхэма” Романа Павлюченко.
Увы, уйти от поражения “Металлургу” за оставшееся время не удалось. Итоговый счет -1:2.
Следующий матч липецкая команда проведёт снова на своём поле во вторник, 6 апреля, против «Сахалина».
Фото и видео: ФК “Металлург”.