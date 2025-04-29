Голос Юрия Левитана будет сопровождать липчан на экскурсиях в областном краеведческом музее

К 80-летию Великой Победы Липецкий областной краеведческий музей обновил экспозицию «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны». Её откроют 8 мая в 13:00 по адресу ул. Ленина, д. 25.

Гости смогут увидеть уникальные документы, фото, подлинные экспонаты. Среди новинок — реконструированная военная форма Героя России, командира первой батареи знаменитых «Катюш» Ивана Флёрова, предметы солдатского обмундирования и вооружения, а также материалы, обнаруженные сотрудниками музея в поисковой экспедиции на территории Воловского округа.

В музее отметили, что особый акцент в экспозиции сделали на событиях, которые разворачивались на территории Липецкого края, в частности, сюжетах, посвящённых боям и двум оккупациям. Погрузиться в историю и ощутить дух военного времени посетителям помогут современные технические средства: электронные манекены с историями фронтовиков, монофоны с голосом Юрия Левитана, аудиосистема для атмосферной подачи материала и аудиогиды.

«Сохранение памяти о Великой Отечественной войне — наш священный долг. Такие экспозиции не просто рассказывают о прошлом — они воспитывают наше будущее поколение. Каждая история наших отцов, дедов и прадедов, наших Героев — это живой урок мужества, любви к Родине для наших детей и внуков», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.