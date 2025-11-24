Голосовой помощник «Ника» принимает звонки от жителей Липецкой области

Единая диспетчерская служба Липецкой области продолжает масштабную цифровую трансформацию и внедряет технологии искусственного интеллекта для повышения качества обслуживания жителей. За 10 месяцев 2025 года голосовой помощник «Ника» обработал почти 27 тыс. обращений.

В октябре 2025 года искусственный интеллект самостоятельно обслужил 3 тыс. вызовов, в основном занимаясь записью к врачу и вызовом специалистов на дом. Общее количество обращений в ЕДС за 10 месяцев достигло 655,5 тысяч звонков, при этом только в октябре было принято более 84 тысяч обращений, что подтверждает сохраняющийся высокий спрос на услуги службы.

Большинство звонков поступает по вопросам:

-нарушений в работе систем ЖКХ, ресурсоснабжения и благоустройства;

относящимся к компетенции Фонда капитального ремонта Липецкой области;

относящимся к компетенции региональных операторов Липецкой области по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов;

здравоохранения (запись к врачу, вызов врача на дом, обязательное медицинское страхование);

социальной сферы, труда и занятости;

МФЦ;

мобилизации, призыва на срочную службу и набора на службу по контракту.

ЕДС является ключевым инструментом обратной связи между жителями и государственными структурами региона. Служба принимает заявки по широкому спектру вопросов: от ЖКХ и благоустройства до здравоохранения и социальной защиты, обеспечивая оперативное решение проблем граждан.

«Мы внимательно анализируем работу этой структуры и постоянно вносим улучшения для того, чтобы жители оперативно и своевременно могли получить помощь», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.