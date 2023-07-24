Помните любимую всеми кинокомедию «Любовь и голуби»? Страстная привязанность главного героя к голубям поначалу вызывает раздражение у его супруги. А потом она начинает понимать, почему эти птицы так дороги ее Василию.

– Вот и моя жена, когда голубей становится слишком много (больше пятидесяти), время от времени ворчит, мол, зачем столько? – говорит Иван Александрович Волков из д. 2-е Никольское Среднематренского сельсовета. – Ну а, вообще-то, она меня поддерживает, потому что голуби живут рядом со мной всю жизнь, с самого детства.

Иван Александрович родился в послевоенном 1949 году. Был единственным ребенком в семье, которого воспитывали мама Вера Ивановна и ее сестра Александра Ивановна. Мальчишка рос без отца, и пока мать с тетей с утра до ночи работали в колхозе, оставался дома за старшего.

С малых лет на нем лежала забота о хозяйстве: проводить в стадо корову и овец, встретить, накормить-напоить, приглядеть за курами… Не всегда хватало времени даже на обычные мальчишеские забавы.

Иван любил ходить к тете Александре Ивановне на ферму, которая располагалась недалеко от дома. А все потому, что там водилось много голубей и скотники ловили их для мальчишки. Тот за пазухой приносил птицу домой. Мечтал, чтобы голуби жили у них, но они все равно улетали…

В школе Иван отучился семь с половиной лет. Бросил учебу, как сам говорит, из-за того, что проявил характер и повздорил с учителем, который, возможно, тоже был не прав.

Пятнадцатилетнего подростка взяли на работу в колхоз скотником. Но скидок на возраст ему никто не делал. Труд был тяжелый, корма раздавали и навоз чистили – все вручную. В это время мать задумала строиться, а он единственный мужик в доме… В общем, остался Иван в колхозе.

А отдушиной в жизни для паренька опять же стали голуби. Откуда он их только не привозил: из Добринки, Хворостянки, Казинки, Талицкого Чамлыка…

– Каких-то покупал, каких просто так отдавали, – рассказывает собеседник. – Я всяким был рад: и породистым, и простым. Жили они у нас на чердаке.

В 1972 году Иван женился на своей односельчанке. Валентина Николаевна работала с ним на одной ферме доякой. Колхоз помог построить дом, в котором Волковы живут по сей день. Один за другим появились на свет сыновья: Александр, Владимир, Сергей и Иван.

Иван Александрович, большой любитель природы, несмотря на тяжелую работу (а скотники трудились сутками), находил время, чтобы поохотиться и порыбачить. Эти увлечения отца в большей степени перенял Владимир, кстати, единственный из сыновей, уехавший жить в городе. Но у родителей бывает часто. Вот и во время визита корреспондента районной газеты он, будучи в отпуске, гостил на малой родине.

– А что делать летом в городе? – пояснил, пожимая плечами. – С балкона на улицу смотреть? А здесь мы с отцом на рыбалку ездим и по нашему району, и, бывает, подальше выбираемся.

Разделяет Владимир и отцовскую страсть к голубям. По заказу Ивана Александровича время от времени ищет по объявлениям какой-нибудь необычный экземпляр и привозит ему очередную птичку, зная, как это обрадует старика.

– Мне почему-то всегда было жалко птиц, – признается Иван Александрович. – Многие спрашивают, а какая тебе от них польза? Они дарят мне радость – вот какая.

– Нужно было видеть, как отец совсем недавно выхаживал маленьких птенчиков, оставшихся без родителей (их, видимо, утащил ястреб), – вступает в разговор Владимир. – Чтобы накормить их, папа брал в рот пшено, а те своими клювиками доставали его изо рта, почти как в фильме «Любовь и голуби».

В доме Волковых, помимо голубей, всегда жили попугаи и канарейки. И сейчас кенарь радует своим пением хозяев. Иван Александрович, 44 года отработавший скотником, привык просыпаться рано, в половине пятого утра. Первым делом идет проведать свое пернатое хозяйство.

– Утятам, цыплятам и голубям зерна насыплю, водички налью, кроликов покормлю. А потом иду досыпать со спокойной душой, – говорит собеседник.

И.А. Волков доволен своей судьбой. У него есть все, что ему нужно для счастья: семья, дети, внуки и, конечно, голуби. Однажды, это было в далекой молодости, герой нашего материала задумал уехать из родного села поближе к городу. Хватило его ровно на три месяца. Вернулся обратно и ни разу не пожалел об этом.