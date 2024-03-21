Эта встреча наверняка останется надолго в памяти тех, кто принял в ней участие. Добринский лицей и члены школьного военно-патриотического клуба «Наследие» под руководством А.М. Климентовой принимали у себя в гостях ребят из одноименного клуба Краснофлотской школы Республики Крым и участников клуба «Родник».
Крымские мальчишки и девчонки общались с добринцами посредством видеомоста, но это не стало препятствием. Наоборот, встреча была очень теплой, радушной, эмоциональной.
Тон ей задала директор лицея Т.М. Селиванова.
— Мы счастливы вновь видеть вас, наши дорогие гости, общаться с вами, — обратилась она и к тем, кто присутствовал в актовом зале, и к крымским друзьям. — Специально организовали встречу наших клубов, встречу двух поколений, чтобы поближе познакомиться друг с другом. Она полезна для всех. Молодежь может воспользоваться жизненным, профессиональным опытом присутствующих здесь родниковцев и наших учителей-ветеранов, которых мы пригласили. А люди старшего поколения наверняка подпитаются энергией, молодостью, задором наших юных друзей. Уверена: встреча пройдет на «пять»!
Обращение директора Краснофлотской школы О.Л. Олефир тоже было переполнено эмоциями:
— Нашей дружбе не один год, и она только крепнет, несмотря на расстояние, разделяющее нас. Мы с теплотой поныне храним в памяти воспоминания о нашем визите в Добринку в мае прошлого года. И сегодняшней встрече очень рады. Знаменательно, что проходит она в канун десятилетия присоединения Крыма к России. Эти десять лет мы живем единой семьей, сопереживая друг другу, радуясь успехам. Мы очень любим вас, наши давние друзья, и рады новым знакомствам.
Эти новые знакомства состоялись тут же, во время видеосвязи.
Руководитель «Родника» Т.В. Шигина представила и крымчанам, и лицеистам активных участников клуба творческой интеллигенции. В их числе С.Н. Подхалюзин, М.В. Кудряшова, Р.С. Булыкина, Г.Н. Рукина, Т.П. Пономаренко, О.В. Матыцина, Т.Б. Акулинина и ее дочь Яна. Добринцам эти имена хорошо знакомы. Все они честно трудились или трудятся на благо нашего района. Многие пишут стихи, прозу, публикуют их на страницах районной газеты, издают авторские книги.
— Нашему клубу одиннадцать лет. За это время выпущено около 30 авторских книг родниковцев и увидели свет два сборника их стихов и прозы, — отметила Т.В. Шигина.
Кстати, на этой встрече она презентовала и свою новую книгу, только что вышедшую в свет. Издание во многом автобиографично, но ценность его в том, что через конкретного человека в книге прослеживаются этапы развития нашей страны.
От имени учителей-ветеранов высказалась бывший филолог лицея В.А. Ильина:
— Я выросла и всю свою жизнь прожила в Добринке — это моя малая родина. А родом я из Макеевки — там мои корни. Там живут мои родственники, трое из которых сейчас с оружием в руках отстаивают независимость моей большой Родины. Нашей Родины. Я не могу отделить себя от них, от вас, крымчане. Мы одна семья. И должны всегда помнить об этом, ценить и укреплять нашу дружбу. В единстве — наша сила. И сейчас, в канун выборов Президента России (встреча состоялась на прошлой неделе — прим. редакции), мы должны продемонстрировать это единство, сделать правильный выбор. А еще хочу признаться в любви к нашей молодежи. Обожаю вас — молодых, смелых, талантливых, дерзких. Никогда не пожалела, что выбрала профессию педагога. Это счастье — быть всегда рядом с вами, оставаясь молодой душою и сердцем.
Что молодежь наша талантлива, креативна, энергична, она доказала тут же. Благодаря ее активному участию в мероприятии встреча пролетела, как один миг. Все было задорно, весело, увлекательно.
В самом начале встречи ребята заявили: «Мы подготовили для вас самые красивые танцы, самые лучшие песни. Но, главное, мы хотим подарить вам тепло своих сердец, свою любовь, уважение».
И слова школьников не разошлись с делами.
Мероприятие сопровождали выступления ансамбля «Скрипичный ключ» под руководством преподавателя школы искусств п. Добринка Лидии Алексеевой. Они играли виртуозно! А когда зазвучала музыка Микаэла Таривердиева к фильму «Семнадцать мгновений весны» — зал замер. В этой повисшей в воздухе тишине строго и торжественно звучали слова чтецов (учащихся 4 и 10 классов):
Когда мы вырвем из себя страницы памяти,
Истлеют временем былых героев подвиги,
Сердца утопим мы в промозглой слякоти …
Тогда какие нами станут править ценности?
Когда забудем, сколько жизней пролито,
Как смерть в лото играла похоронками,
Как мужество в глаза смотрело смерти той,
Тогда и станем, как тростинка, — ломкими.
И опять зазвучал скрипичный оркестр. На этот раз школьники душевно исполнили композицию на тему песни «Журавли». В память о погибших воинах. Тогда, в Великую Отечественную. И теперь. Родина помнит своих героев…
На протяжении всей встречи школьники заряжали своей кипучей энергией зал, который хором подпевал ребячьему ансамблю, когда юные певцы открывали секрет «Зачем мы ходим в школу?», когда сценическое трио «папы» Владимира Стрельникова и его «дочек» — Киры Полуниной и Леры Поцхорая — с воодушевлением исполняло пронизанную патриотизмом и любовью к Родине песню с главными словами «Россия — сила! Так будет всегда!».
И уж совсем наделал фурор флешмоб «Вперед, Россия!», когда ритмичные движения повторял весь зал: кто-то, сидя в креслах, а ребята — выбежав на сцену. Крымчане шумно аплодировали добринцам, впрочем, как и они своим краснофлотским друзьям, когда те читали стихи и пели песни о Родине, о незабываемой крымской весне 2014 года, о непобедимой Российской державе.
Когда этот материал уже был подготовлен к публикации, участница встречи в лицее Ольга Матыцина прислала в редакцию свое новое стихотворение, написанное под впечатлением прошедшего мероприятия.
СКРИПКИ, ШКОЛА И ВЕСНА
Скрипки, школа и весна,
Солнце в окнах,
Пушкин в профиль,
Лучше всяких философий
Мыслей детских высота.
Черно-белая игра,
Черно-белые наряды,
Слава Богу, не запятнан
Лик ребенка-школяра.
Как хотелось быть святой
И забыть свои огрехи,
Излечиться в детском смехе,
Стать, как прежде, молодой.
От лучей весенних искры,
Жизнь вокруг бурлит опять,
Как хотелось мне сказать:
«Жизнь, не будь такою быстрой!»
Ольга МАТЫЦИНА.