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Горнолыжник прокатился по заснеженным улицам Липецка, зацепившись за машину

29 минут назад
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Прошедший накануне в Липецке сильный снегопад подарил не только массу забот по расчистке, но и море эмоций. Например, кто-то использовал возможность прокатиться по городу на … горных лыжах.

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, прицепившись веревкой за автомобиль, катится вслед на высокой скорости.

К слову, в ГИБДД уже заинтересовались данным фактом. Как сообщает Gorod48 со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Липецкой област, сейчас проводится проверка, после которой примут процессуальное решение. Ответственность за данное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере одной тысячи рублей.

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