Прошедший накануне в Липецке сильный снегопад подарил не только массу забот по расчистке, но и море эмоций. Например, кто-то использовал возможность прокатиться по городу на … горных лыжах.

Сегодня в соцсетях появилось видео, на котором видно, как мужчина, прицепившись веревкой за автомобиль, катится вслед на высокой скорости.

К слову, в ГИБДД уже заинтересовались данным фактом. Как сообщает Gorod48 со ссылкой на пресс-службу УГИБДД УМВД по Липецкой област, сейчас проводится проверка, после которой примут процессуальное решение. Ответственность за данное правонарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.23 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере одной тысячи рублей.