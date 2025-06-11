Все города Липецкой области признаны благоприятными для жизни по методике Минстроя РФ. А по индексу качества городской среды – регион в лидерах со стопроцентным результатом. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов на годовом отчёте в ходе сессии областного Совета депутатов.

«За 2024 году в регионе появилось 107 благоустроенных современных общественных пространств», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Отмечено, что инвестиции в экологию за пять лет с 2020 по 2024 год в регионе превысили 21 млрд рублей. Из них почти 8 млрд рублей – частные вложения. Жители стали реже жаловаться на качество воздуха в Липецке – число обращений сократилось троекратно с 2020 года.