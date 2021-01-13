В Липецке сегодня, как и прогнозировалось ранее, разыгралась метель. На дороги областного центра городские службы вышли уже в 14.30. Первым этапом стало внесение противогололёдных материалов, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

– На посыпке задействовано 25 единиц спецтехники. Этого количества достаточно – специалисты уже обработали пескосоляной смесью и солью весь город, – поясняет начальник муниципального управления благоустройства Алексей Романчукевич.

В 15.00 на городские дороги вышло ещё пять единиц спецтехники – тракторы начали подметание проезжих частей. Сотрудники проходят колонной по спускам и подъёмам и сгребают снежную массу к обочинам.

– В таком режиме специалисты будут работать до конца дневной смены – до 20.00. Затем мы увеличим количество машин до 80. Снегопад обещают до утра, поэтому наши сотрудники после 21.00 произведут повторную посыпку проезжих частей. Также планируется, что в ночь выйдут на работу 150 дворников. Они будут посыпать и подметать пешеходные зоны и остановки общественного транспорта. Уборку тротуаров планируем завершить к утру, – отмечает Алексей Романчукевич.

По его словам, управление готово к сильным снегопадам и при необходимости число единиц спецтехники будет увеличено до 110.

Напомним, что автомобилистов и пешеходов призывают быть максимально внимательными и соблюдать меры предосторожности, в частности, следить за ситуацией на дорогах, не вставать и не оставлять автомобили под плохо закрепленными конструкциями.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону системы 112.