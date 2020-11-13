Городские службы Липецка тренировались убирать снег

Уже в воскресенье, 15 ноября, липчанам обещают первый снег. Поэтому сотрудники муниципального управления благоустройства решили провести технический заезд и проверить готовность переоборудованных КамАЗов к зиме.

Малой бригадой в составе шести машин специалисты проехали по улицам Московской, 9 микрорайон, Вермишева, а также по Универсальному и Северному проездам, площадям Великолепова и Космонавтов. Маршрут выбран не случайно. Его протяжённость составила порядка 10 километров. На выбранных участках сотрудники управления могли проехать как по трёхполосной, так и по двухполосной автодороге, а также отработать навыки на кольцевых развязках.

Во время технического заезда специалисты проезжали колонной, выстроенной по диагонали, опускали щётки для проверки. Зимой спецтехника будет сдвигать снег с дороги, чистить её и посыпать пескосоляной смесью. При сильном снегопаде и устранении его последствий задействуют весь автопарк – свыше 120 единиц.

Маршруты движения машин в зимний период уже проработаны – специалисты составили 27 схем, охватывающих весь город. На каждом маршруте есть зоны, за своевременную посыпку которых специалисты несут особую ответственность. Это, например, остановки общественного транспорта, включая тормозные пути, подъезды к железнодорожным переездам, путепроводы, а также улицы Водопьянова, Катукова, Зои Космодемьянской, Ушинского, 9 мая и Московская.

– В этот сезон мы вступаем с большим количеством новых сотрудников, поэтому приняли решение, не дожидаясь серьёзных холодов, протестировать их умения и возможности техники заранее. У каждого члена бригады появилась возможность применить теоретические знания на практике – машины опускают щётки, проезжают единой колонной с заездом в остановочные карманы. Всё в точности так, как будет зимой, – пояснил начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.

По завершении заезда Алексей Романчукевич отметил, что сотрудники справились с поставленной задачей, а техника работает без нареканий. Стоит отметить, что сейчас специалисты муниципального управления благоустройства завершают переоборудование специализированной техники. Так, на тракторы навешивают косые лопаты с техническими пластинами, на КамАЗы – специальную щётку, пескоразбрасыватель и плуг, который будет сдвигать снежную массу.

В период подготовки к сезону холодов сотрудники муниципального управления благоустройства переоборудовали большую часть автопарка и уже к концу недели планируют выполнить 100% этих работ.