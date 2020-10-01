Горожане потянулись в глубинку. В Никольском строят два новых дома

К строительству 2 новых домов приступили в селе Никольское Хворостянской сельской администрации. Об этом редакции «ДВ» рассказал глава поселения Владимир Курилов.

Один из них строит пенсионер, второй — мужчина чуть за 50 лет. Подготовительные работы стартовали еще в прошлом году. Хозяева завозили строительные материалы, а сейчас ведут активную стройку. По его завершении будущие новоселы планируют газифицировать свое жилье.

У одного дома уже появились стены, у второго залит фундамент.

По словам сельского главы, к нему не так давно обратилась еще одна семья, которая планирует либо строить новый дом, либо купить готовое жилье. Пока рассматривают предлагаемые варианты.

Все три семьи — бывшие жители Никольского, которые давно уехали жить в город, но сейчас хотят вернуться на свою малую родину.