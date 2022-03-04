Горячая линия для предпринимателей региона открылась в Центре «Мой бизнес» Липецкой области. Ее телефон 8 (800) 301-76-75. Горячая линия действует в рабочие дни с 8:00 до 22:00.

Представители малого и среднего бизнеса могут обращаться с вопросами, касающимися поддержки и развития в условиях санкций. Эксперты горячей линии также проконсультируют об антикризисных мерах, финансовой помощи, а также поддержке производственных предприятий.

«Администрация Липецкой области постоянно прорабатывает новые меры в этом направлении, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Вместе мы сможем справиться с трудностями даже в сегодняшней непростой ситуации».