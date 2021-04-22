Заработала горячая линия по онлайн-голосованию за общественные территории, которые будут благоустроены в Липецкой области в 2022 году. Выбор липчане сделают на единой общероссийской платформе za.gorodsreda.ru. По бесплатному номеру круглосуточной Единой диспетчерской службы региона (8-800-450-48-48) жители могут получить консультативную помощь по вопросам работы платформы, проведения голосования, узнать информацию о конкретных проектах или территориях в своём городе, а также о местах размещения волонтёрского корпуса.

В каждом городе на протяжении всего периода голосования будет функционировать волонтёрский штаб более чем из 450 человек. Волонтёры ответят на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, расскажут о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а также помогут проголосовать прямо на месте – для этого жителю потребуется только назвать номер мобильного телефона.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая на территории всей страны будет проходить всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства. В каждом регионе сами жители будут решать, какие объекты должны быть благоустроены в 2022 году. На единой онлайн-платформе для голосования Липецкая область представит более 70 общественных пространств в восьми городах: Липецке, Ельце, Грязях, Усмани, Лебедяни, Данкове, Чаплыгине, Задонске.

«Надеюсь, что жители региона активно включатся в рейтинговое голосование и решат, что им необходимо. Территории, которые наберут максимум голосов, будут благоустроены в первую очередь», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.