Благополучие, счастье и любовь – то, о чем мечтает каждая семейная пара. И многие верят, что дата свадьбы – не мелочь, и также может влиять на успешность брака.

Сегодня зеркальная дата зимы и всего года — 22.02.2022. Несмотря на то, что это будний день, желающих связать себя узами брака оказалось много – 22 пары: 11 союзов заключили в главном отделе на Ленина, десять – в Советском, один – в Левобережном.

Торжественные регистрации брака проводятся только по пятницам и субботам. Однако в этом году приняли решение организовать для будущих супругов праздничные церемонии. При этом ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса никто не отменял. В зал торжественной регистрации впускали не более девяти человек, включая жениха и невесту. У всех гостей обязательно наличие медицинской маски и соблюдение социальной дистанции.

Несмотря на неприветливую погоду, в главном ЗАГСе областного центра было тепло и радостно от царившей здесь атмосферы праздника, от любви и нежности, переполнявших горячие сердца молодоженов. И у каждого своя романтичная история.

Дмитрий и Олеся Думкины из разных городов. Он родом из Казани, она – из Липецка, живут в Москве, а познакомились в Мексике.

— Четыре года назад случилась наша первая встреча. Я и Дима были в отпуске, каждый отдыхал сам по себе. Познакомились на берегу моря. Вернувшись в Россию, продолжили общение и со временем поняли, что не можем друг без друга. Когда решили пожениться, хотелось именно красивую дату. У нас было буквально две недели, чтобы подготовиться — платье, гости, цветы, ресторан. Мы все успели! И очень счастливы! – рассказывает Олеся.

Даниил и Алина Демины тоже доказали, что расстояние любви не помеха.

— Я долго наблюдал за Алиной в социальных сетях. Лишь спустя два-три месяца решился написать. Она ответила мне взаимностью. Я живу в Воронеже и как раз приехал в отпуск. Когда увидел ее, то уже не смог отпустить. Понял тогда, что эта девушка обязательно будет моей женой, — поделился Даниил.

Напомним, что благодаря введению принципа экстерриториальности, подать заявление на регистрацию брака липчане могут, записавшись в любой из отделов управления или онлайн – через портал Госуслуг.