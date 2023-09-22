Сотрудники Госавтоинспекции Липецкой области в рамках мероприятий «Внимание-дети!» и Всероссийской Недели дорожной безопасности проводят профилактические занятия по Правилам дорожного движения с воспитанниками спортивных школ. Подростков спортшколы №12 автоинспекторы проинформировали об основных рисках, которые могут подстерегать их на дорогах. Юным футболистам рассказали о статистике детского травматизма в областном центре, отметили факторы, которые провоцируют ДТП. В частности, они просили ребят не относиться пренебрежительно к переходу проезжей части, всегда оценивать скорость приближающегося транспортного средства, совершать переход только в специально обозначенных для этого местах и использовать в темное время суток на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы. Также полицейские подробно разъяснили правила безопасного управления велосипедами и мототехникой, напомнили основные правила безопасности при передвижении на излюбленных молодежью средствах индивидуальной мобильности и связанные с этим правовые моменты, а в завершение визита вручили ребятам профилактические памятки.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно посещают городские спортшколы. Также под их постоянным вниманием остается и система дополнительного образования школьников. Автоинспекторы частые гости у ребят, занимающихся в различных кружках и секциях. «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является важной задачей не только автоинспекторов, но и образовательных учреждений. Также значимую роль в этом деле играет семья и пример, который подают родные и близкие. Только совместными усилиями можно заставить статистику показывать снижение», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.