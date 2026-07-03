Госавтоинспекции — 90!

3 июля в этом году ознаменовано юбилейной датой у работников Добринской Госавтоинспекции: ей исполняется девяносто лет.

Это подразделение МВД России призвано бороться с аварийностью на дорогах, вести учет ДТП, их анализ и контролировать подготовку шоферов, привлекать нарушителей правил дорожного движения к ответственности, выдавать номерные знаки, технические паспорта, вести розыск автомобилей, скрывшихся с места ДТП. Работа инспекторов считается трудной, ответственной и опасной. От их профессионализма зависят жизни и здоровье водителей, пешеходов, пассажиров.

Но, увы, не все участники дорожного движения стараются соблюдать соответствующие правила. Как рассказал начальник отделения Госавтоинспекции ОМВД России «Добринский», майор полиции Алексей Полянский, за пять месяцев с начала этого года на дорогах муниципалитета было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. К счастью, обошлось без погибших. Эта цифра значительно ниже аналогичного периода 2025 года — тогда было зарегистрировано 12 аварий. В них погибли 3 человека и пострадали ещё 22. Основными видами ДТП стали столкновения и съезд с дороги.

Также за пять месяцев 2026 года не было допущено аварий с участием несовершеннолетних, тогда как годом ранее их было зарегистрировано 3.

По мнению Алексея Владимировича, снижение количества аварий связано, прежде всего, с профилактической работой сотрудников ДПС, которая проводится как с водителями, так и пешеходами, а также встречами в школах и детских садах.

Так, в рамках пропаганды безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях и их филиалах было проведено 32 беседы. Шестнадцать раз сотрудники Госавтоинспекции были в гостях у детсадовцев. С января по конец мая в сети Интернет было опубликовано 78 статей с профилактической информацией. В «Добринских вестях» вышло 12 материалов.

За 5 месяцев 2026 года сотрудниками отделения ГАИ было выявлено 929 различных нарушений ПДД, против 858 в 2025 году.

— Мы ещё раз призываем водителей, пешеходов, велосипедистов, — обращается ко всем участникам дорожного движения Алексей Полянский, — быть взаимовежливыми на дорогах. Ведь от строгого соблюдения правил дорожного движения зависит самое главное — человеческая жизнь.

В канун профессионального праздника, который многие сотрудники ГАИ встретят, как всегда, на работе, ряд из них будут отмечены ведомственными наградами.

— В юбилейный для Госавтоинспекции год, — подвёл итог беседы А.В. Полянский, — хотелось бы поздравить с этой датой как весь коллектив нашего подразделения, так и их семьи за терпение и понимание нашей службы. Ведь надежный семейный тыл — главное в нашей работе. Огромное спасибо ветеранам ГИБДД, громадный опыт которых всегда будет востребован.