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Госавтоинспекция просит откликнуться свидетелей дорожного инцидента с участием автобуса в Липецке

2 часа назад
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30 марта 2021 года, примерно в 12.40, в Липецке, на улице Меркулова, в районе остановки общественного транспорта «Проезд Сиреневый» произошло ДТП с участием автобуса «Мерседес Бенц» маршрута №352, в котором пострадала 64-летняя женщина.

По предварительным сведениям, когда автобус начал движение, пострадавшая побежала за ним и попыталась войти, но водитель закрыл двери, женщина ударилась о них, упала и получила травму.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного происшествия – тел. 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.

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