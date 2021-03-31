30 марта 2021 года, примерно в 12.40, в Липецке, на улице Меркулова, в районе остановки общественного транспорта «Проезд Сиреневый» произошло ДТП с участием автобуса «Мерседес Бенц» маршрута №352, в котором пострадала 64-летняя женщина.

По предварительным сведениям, когда автобус начал движение, пострадавшая побежала за ним и попыталась войти, но водитель закрыл двери, женщина ударилась о них, упала и получила травму.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев данного происшествия – тел. 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.