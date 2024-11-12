Господдержка агропромышленного комплекса и улучшение условий жизни на селе ведется в регионе по двум госпрограммам: «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» и «Комплексное развитие сельских территорий». Самая большая сумма в этом году выделена на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. В федеральном и областном бюджетах на это предусмотрено 1,9 млрд рублей. С помощью средств господдержки в районах и округах области построят, отремонтируют и реконструируют школы, бассейн, ледовую арену, очистные сооружения, МФЦ, 70 домов и квартир, предоставляемых по договору найма жилого помещения, шесть дорог, семь объектов благоустройства, включая детские и спортивные площадки, зону отдыха, летнюю сцену, пешеходную дорожку. Некоторые проекты рассчитаны на два – три года.

«За несколько лет реализации программы сельские территории в Липецкой области стали заметно комфортнее и уютнее. Улучшение жизни на селе – одна из первоочередных задач государства, которая в свою очередь способствует успешному развитию агропромышленного комплекса», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках единой «объединенной» субсидии господдержка оказана на развитие племенного животноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, увеличение производства молока, приобретение элитных семян, агротехнологические работы, грантовую поддержку фермеров и сельхозкооперативов. Всего на единую «объединенную» субсидию в федеральном и областном бюджетах заложено 948,5 млн рублей. Аграрии уже получили 896 млн рублей. Оставшиеся средства будут направлены получателям до конца года.

На поддержку малых форм хозяйствования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» фермеры и кооперативы получили 181,4 млн рублей. Также субсидии направлены на стимулирование производства картофеля и овощей, на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам, на производство и реализацию зерновых культур, мелиорацию и другие направления.

Всего в текущем году в федеральном и областном бюджетах по двум госпрограммам предусмотрено 5,2 млрд рублей, пояснили в региональном управлении сельского хозяйства. На начало ноября сельхозтоваропроизводителям и муниципальным образованиям перечислено 3 млрд 976 млн рублей. До конца года все средства будут освоены в полном объеме.