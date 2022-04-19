Одно из крупнейших в Черноземье предприятий по производству мяса кролика посетил на прошлой неделе заместитель главы региона Игорь Кремнёв во время визита в Хлевенский район. ООО «Липецкий кролик» – пример удачного семейного дела, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Хозяйством руководят отец и сыновья Николай, Андрей и Руслан Звягины. Кролиководческий комплекс запустился три года назад, а недавно вышел на проектную мощность объемом 750 тонн диетической крольчатины в год. На предприятии есть убойный цех и цех полуфабрикатов. В ассортименте представлены целые тушки, субпродукты, котлеты, купаты, пельмени, фрикадельки и маринадная группа продуктов. Планируется и выпуск колбас. Все это разнообразие диетической продукции поступает в торговые сети, через которые продается по всей стране. «Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты». ООО «Липецкий кролик» имеет статус племенного хозяйства и получает господдержку из областного и федерального бюджетов.

Также в Хлевенском районе Игорь Кремнёв осмотрел теплицы ООО «АгроАльянс Липецк». Предприятие специализируется на выращивании продукции класса премиум-эксклюзив. Помимо огурцов и томатов, здесь начали выращивать перец. «Сейчас все семена огурцов у нас российские, а томатов – голландские, – рассказал директор тепличного комплекса Исмаил Кангюл. – В дальнейшем хотим заменить их на семена российских компаний. С этим проблем нет». Компания ведет модернизацию теплиц и планирует начало строительства второй очереди.

Подводя итоги поездки, Игорь Кремнёв отметил, что несмотря на сложности, липецкий агропромышленный комплекс продолжает стабильно работать и развиваться. «Предприятия региона производят продукции значительно больше, чем требуется для обеспечения продовольственной безопасности Липецкой области. А государство своевременно реагирует на нужды аграриев. Для сельского хозяйства сохранены все виды поддержки, которые были в 2021-м, тогда мы довели более 3,6 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов. И в текущем году эта сумма будет увеличиваться и пополняться новыми видами господдержки», – заявил Игорь Кремнёв.