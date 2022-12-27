Финансирование всех программ АПК Липецкой области из федерального и областного бюджетов в 2022 году выросло до 4,1 млрд рублей. В 2021-м господдержка АПК составила 3,4 млрд рублей.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на сегодняшний день местные аграрии и муниципалитеты получили весь объем запланированных субсидий. В рамках софинансирования из федерального и областного бюджетов на развитие различных направления АПК направлено 3,7 млрд рублей. Причем около 1 млрд рублей поступило в область дополнительно в конце года. Эти средства были оперативно доведены до получателей. Также отдельно в областном бюджете на этот год было предусмотрено более 384 млн рублей на разные цели.

Субсидии в текущем году выделялись как на стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм хозяйствования, так и на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства. Кроме того, средства были направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, на производство и реализацию зерновых культур, на проведение гидромелиоративных работ, на стимулирование производства масличных культур. Хлебопекарным предприятиям были компенсированы затраты на производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. Аграрии получили субсидии на уплату страховых премий. Также была оказана поддержка сельской кооперации и муниципальным образованиям на комплексное развитие сельских территорий.

По двум новым видам поддержки, действующим в регионе с этого года, — на прирост объемов молока коров, коз и овец, переработанного на пищевую продукцию, и на реализацию овощей закрытого грунта собственного производства, произведенных с применением технологии досвечивания, — сельхозпроизводителям было выделено 119 млн рублей.

По данным Минсельхоза России, Липецкая область вошла в число лидеров по темпам доведения господдержки до получателей. «Помощь региональным сельхозтоваропроизводителям, удовлетворение спроса на товары местного производства и обеспечение населения продуктами питания по более доступным ценам – важнейшие направления экономической политики правительства Липецкой области. Агропромышленный комплекс региона активно работает на благо области и страны, местная высококачественная и недорогая продукция пользуется большим спросом. Продолжить положительную динамику в АПК позволяет рост государственной поддержки, повышение ее эффективности. При этом высокие темпы развития отрасли положительно сказываются на качестве жизни селян и повышении их благосостояния», – отметил губернатор Игорь Артамонов.