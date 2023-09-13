Поддержка женского предпринимательства в Липецкой области реализуется благодаря различным инициативам и программам, одной из которых является Всероссийский проект «Мама-предприниматель». В этом году региональный этап программы пройдет в центре «Мой бизнес» с 25 по 29 сентября. Регистрация уже открыта и продлится до 15 сентября.

Одной из женщин, получившей господдержку на развитие своего дела благодаря данному проекту, стала Елена Пугач. На развитие идеи проведения досуговых мероприятий для самых маленьких под названием «Малышники» Елена получила господдержку в размере 100 тыс. рублей. Деньги потратила на реквизит, костюмы, аренду домика для создания новогодней резиденции. «Я начинала как ведущая мероприятий. Потом поняла, что в городе не так много пространств, где можно провести досуг с совсем маленькими детьми до пяти лет. Решила с это идеей поучаствовать в программе «Мама-предприниматель» и выиграла. С тех пор развиваю проект», – рассказала Елена.

Бизнес-леди старается организовать досуг не только для детей, но и привлечь к этому родителей, бабушек с дедушками и других родственников. Совсем недавно у Елены появилось собственное пространство, которое она старается обустроить с комфортом для малышей. Помимо этого, она занимается обучением предпринимателей, по ее программам работают более чем в 70 городах России и ближнего зарубежья. В планах у мамы-предпринимателя – открытие ИП, наем сотрудников и дальнейшее обустройство своей резиденции. В прошлом году мероприятия Елены посетили около 1 тыс. и малышей, и детей постарше, а за шесть месяцев 2023 года их стало уже около 700.

Как сообщили в управлении экономического развития региона, с 2019-го по 2021 год в Липецкой области на защиту бизнес-проектов в рамках программы «Мама-предприниматель» вышли более 100 женщин, воспитывающих детей. Зарегистрироваться на проект можно здесь. На все вопросы ответят специалисты по телефону 8-4742-37-13-18 или в центре «Мой бизнес», который расположен в Липецке на улице Кузнечная, 8. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным. Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство региона и Липецкая торгово-промышленная палата. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства».