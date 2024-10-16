Бизнесменам Липецкой области оказывается целый спектр мер государственной поддержки. Особенно популярен федеральный грант социальным и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет, реализующийся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Сумма поддержки составляет до 500 тыс. рублей. Возмещается не более 75% от размера расходов на реализацию проекта. Потратить можно на аренду и ремонт нежилого помещения, приобретение мебели и оборудования, технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре, оплату коммунальных услуг, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов.

Одной из получательниц гранта стала 24-летняя Мария Гринь из Липецка. В 2023 году мастер-технолог по реконструкции волос получила 500 тысяч рублей на открытие собственной студии. Деньги потратила на ремонт помещения и покупку оборудования. Студия открылась в этом году. Здесь оказывают такие услуги, как кератин, ботокс, холодное восстановление.

Грант социальным и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет предоставляется в Липецкой области с 2021 года. За это время поддержкой воспользовались 118 человек. О всех мерах поддержки МСП в Липецкой области можно узнать на сайте центра «Мой бизнес».

«Липецкая область активно развивает малый и средний бизнес. Во многом это благодаря поддержке предпринимательской инициативы. В регионе появляются новые гранты и субсидии, в их числе грант «Легкий старт», «Инвестиционный», «Туризм», субсидии для выхода на маркетплейсы, бизнес по франшизе. В этом году вводится грант для местных брендов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.