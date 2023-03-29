Волонтёров серебряного возраста готовит Липецкая областная общественная организация «Территория здоровья». Уже подведены промежуточные итоги подготовки. 52 человека показали комиссии, чему они научились за полгода. В состав комиссии вошли представители регионального управления социальной политики и общественной организации, которые оценивали выступления инструкторов-волонтёров.

Подготовка волонтёров проходит по пяти направлениям: асаны йоги – их оздоровительный эффект, отстройка и противопоказания; динамическая суставная гимнастика; дыхательная гимнастика; оздоровительная гимнастика для пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья; цигун. Занятия проводятся в рамках реализации проекта «Липецкое долголетие расширяется», поддержанного Фондом президентских грантов.

В дальнейшем инструкторы-добровольцы будут проводить оздоровительные занятия для людей старшего поколения в рамках регионального проекта «Активное долголетие». Губернатор региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что в Липецкой области жизнь человека любого возраста должна быть разнообразной, полноценной, приносящей удовлетворение. «А для всех нас, власти и общества, забота о пожилых, государственная поддержка одиноких стали повседневной потребностью души», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Взаимодействие НКО и власти даёт хорошие результаты. В этом случае в центре внимания – организация интересного и полезного досуга для жителей области старшего возраста, популяризация оздоровительных занятий, что отвечает задачам нацпроекта «Демография». «Сотрудничество с очень увлечёнными своим делом специалистами «Территории здоровья» укрепит проект «Активное долголетие», привлечёт к нему новых участников. И, конечно, мы открыты для инициатив других общественных организаций», – сказала начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева.