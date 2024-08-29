Липчанка Елена Федотова занимается пошивом нижнего белья. Сейчас у неё швейный цех, собственный бренд, магазин на маркетплейсе, где продано почти 20 тыс. товаров. Посылки отправляют по России и СНГ, недавно предпринимательница вышла на рынок ОАЭ. Мастерскую Елена открыла после участия в федеральной программе «Мама-предприниматель – 2020», которую организовал центр «Мой бизнес». В проекте она приобрела много знаний, полезных знакомств с опытными предпринимателями и наставниками, узнала о мерах государственной поддержки, после чего подала документы на соцконтракт и спустя полгода открыла цех. В центре «Мой бизнес» Елене Федотовой помогли выйти на маркетплейсы, зарегистрировать товарный знак и разработать сайт.

Зарегистрироваться для участия в проекте можно уже сейчас на сайте проекта. Заявки принимаются до 9 сентября. Обучение в Липецкой области пройдет с 16 по 20 сентября в центре «Мой бизнес» по адресу: Липецк, ул. Кузнечная, 8.

«В 2024 году на основе обратной связи от участниц мы приняли решение о развитии программы: расширится её география с 63 до 70 регионов, реализуем ряд треков «Мама на селе», «Мама в туризме», «Мама-экспортер». Расширяется и партнёрский пул», – отмечает замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой и реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор – Минэкономразвития России. Оператор – АНО «Мой бизнес – мои возможности». Соорганизаторы – Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Генеральный партнер – компания Wildberries. Банк-партнер – СБЕР. Партнеры проекта – Союз женщин России, компания VK, iDialogue.

«Мы дорожим созданной за последние годы репутацией дружественного к предпринимателям региона и постоянно совершенствуем комплекс мер для господдержки малого бизнеса, а также создания в Липецкой области благоприятного делового климата», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.