Предприниматель из Липецка Сергей Акулов получил имущественную поддержку от государства и теперь сможет платить аренду в размере 20% от полной стоимости в течение года. По результатам аукциона с ним заключили договор аренды зданий и сооружений сроком на 5 лет.

Сергей занимается логистикой в сфере доставки хлебобулочных изделий. У него 25 машин. Их нужно где-то ставить и ремонтировать. В арендованном помещении предприниматель планирует организовать гараж и технический центр для обслуживания автомобилей.

В управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области сообщили, что поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и «самозанятых» граждан – одно из главных направлений их деятельности. В этих целях установлен механизм, позволяющий малому бизнесу арендовать областное имущество на льготных условиях. Плата при предоставлении таких объектов в первый год составляет 20% размера годовой арендной платы, во второй год — 40%, в третий год — 60%, в четвертый — 80%, в пятый год и далее — 100%.

«В Липецкой области очень хорошее отношение к людям, стремящимся начать свое дело и вести бизнес по-честному, платя все налоги и хорошие зарплаты работникам. Такие предприниматели могут рассчитывать на меры поддержки от государства как на первых этапах становления, так и в дальнейшем при расширении предприятий», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.