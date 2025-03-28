Господдержка помогла открыть детский развлекательный центр на Тракторном в Липецке

Развлекательный центр для детей на Тракторном в Липецке открыл липчанин Сергей Шуравин благодаря льготному займу от липецкого Фонда поддержки МСП. В прошлом году начинающий бизнесмен получил 1,8 млн рублей, которые направил на закупку оборудования. Лабиринты, батуты, троллей, беличье колесо, сухой бассейн, игровые автоматы – все это появилось в новом центре. Сергей воспользовался займом для начинающих предпринимателей, который предусматривает более выгодные условия финансирования.

В 2024 году Фонд помог стартовать 105 новым проектам, выделив на их развитие 149 млн рублей. Детский центр – пример того, как финансовая поддержка помогает липчанам воплощать идеи в жизнь, создавая востребованные и полезные проекты для города и региона, отметили в Фонде поддержки МСП.

Реализация мер поддержки продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать о работе липецкого Фонда поддержки МСП можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте lipfond.ru или в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм. Специалисты Фонда готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в центрах «Мой Бизнес» по адресам: Липецк, улица Кузнечная, 8 и Елец, улица Карла Маркса, 15.

«Молодые порой лучше знают, что нужно, чтобы сделать город современным. Их идеи нужно поддерживать, помогать с воплощением. Тогда Липецк и регион будет развиваться, становиться более привлекательным для молодежи», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.