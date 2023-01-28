Делегация Липецкой области приняла участие в работе X Всероссийского съезда сельскохозяйственных кооперативов «Десять форумов за возрождение сельскохозяйственной кооперации: опыт, достижения, перспективы». Форум прошел при поддержке Минсельхоза России.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, развитие сельхозкооперации сегодня является одним из приоритетных направлений аграрной политики. Для этого в стране действует широкий спектр мер финансовой поддержки, предусмотренных Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

«Сельскохозяйственные кооперативы выполняют несколько важных экономических и социальных задач. Они обеспечивают селян рабочими местами и доходами, кроме того, их продукция – существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.

Для Липецкой области развитие кооперативного движения является стратегическим направлением. Поддержка многоуровневой кооперации в регионе осуществляется с 2010 года, кода область начала реализацию пилотного проекта для системного развития этой сферы. Господдержка кооперативов в регионе осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», включая помощь, предусмотренную нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Кооперативы могут получить гранты на развитие материально-технической базы и субсидии на приобретение животных, сельхозтехники и сельхозоборудования, оборудования для переработки, мобильных торговых объектов, спецтранспорта, а также на возмещение затрат на приобретение сельхозпродукции у членов кооператива.

«С каждым годом поддержка, оказываемая липецким кооперативам, растет, – подчеркнул заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв. – Если в 2021 году на развитие кооперации было направлено 78,1 миллиона рублей, то в 2023 году на гранты и субсидии кооперативам запланировано уже более 150 миллионов».

Участники съезда обсудили состояние сельскохозяйственной кооперации, эффективность государственной поддержки, роль сельхозкооперативов в устойчивом развитии малых сельхозтоваропроизводителей, обозначили проблемы и наметили пути их решения.