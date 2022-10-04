Правительство Липецкой области утвердило инвестиционные проекты, которые получат государственную поддержку в форме предоставления льгот по налогу на имущество организаций.

Один из них – на строительство WELKOME-центра в «Природном парке чудес Кудыкина гора», которым займется предприятие из Задонского района ООО «Проект КГ». WELKOME-центр станет зоной фудкорта с особым архитектурным решением. Объем привлеченных инвестиций по данному проекту составит 214,9 млн рублей. Сумма налоговых отчислений в область превысит 38,9 млн рублей.

Второй одобренный конкурсной комиссией проект принадлежит компании ООО «ВершинаМ». Он предполагает строительство предприятия по производству продуктов мукомольной и крупяной промышленности, масла и жиров. Передовое оборудование позволит перерабатывать до 90 тонн зерна в сутки. Актуальность проекта продиктована важностью обеспечения продовольственной безопасности. Сумма привлеченных инвестиций — 132 млн рублей. Ожидаемая величина налоговых отчислений в региональный бюджет — более 28 млн рублей.

«Мы ценим предприятия, которые делают инвестиционные вливания в повышение своей экономической эффективности, конкурентоспособность продукции, а также улучшение условий труда персонала. Такие компании могут рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку и помощь», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.