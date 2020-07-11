Господдержку в этом году получат шесть липецких сельскохозяйственных кооперативов

Подведены итоги конкурсного отбора среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов Липецкой области для предоставления грантов на развитие материально-технической базы в 2020 году. С учетом выделенных средств конкурсная комиссия определила шесть кооперативов из пяти районов, которые станут грантополучателями, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

На поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов из федерального и областного бюджетов в нынешнем году направлено 60 млн рублей. Минимальная субсидия, которую получат победители, составит 1,36 млн рублей, максимальная – 15 млн. Сельхозкооперативы-грантополучатели будут заниматься переработкой молока, мяса и овощей, производством комбикормов, а также расширять производство продукции пчеловодства.

«Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области кооперация охватывает более 85 тысяч ЛПХ и около 170 К(Ф)Х. В прошлом году кооперативы закупили сельскохозяйственной продукции на 7,5 млрд рублей. Это на полмиллиарда больше, чем годом ранее. «В 2020 году конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов завершила свою работу, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Рассмотрена 191 заявка по таким направлениям, как начинающий фермер, семейные фермы, агростартап, развитие сельхозкооперации. Благодаря грантовой поддержке 46 проектов начнут реализовывать с этого года».