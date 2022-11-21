В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году в 14 сельских поселениях региона создавались и обустраивались зоны отдыха, спортивные и детские игровые площадки, площадки накопления твердых коммунальных отходов, пешеходные дорожки и тротуары, организовывалось освещение. Всего запланировано 17 объектов благоустройства. На данный момент работы выполнены уже по 15 проектам. Два оставшихся завершат до конца ноября. На благоустройство сельских территорий в 2022 году из всех источников финансирования, включая федеральный, областной, местные бюджеты и внебюджетные средства, было выделено более 10 миллионов рублей, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

«Даже небольшие населенные пункты должны становиться краше и комфортнее. Что именно нужно поменять, построить или улучшить в них, должны предлагать сами жители. Так эта работа будет более эффективной», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Добровском, Измалковском, Лебедянском и Краснинском районах в этом году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» велось строительство и реконструкция 15 километров автомобильных дорог. В первых трёх районах работы завершены. В Краснинском – работы рассчитаны на два года и продолжатся в 2023 году. И хотя участки дорог не очень большие и, в основном, местного значения, но они крайне важны, потому что благодаря этим дорогам можно будет с комфортом добраться в самые отдалённые сёла, отмечает вице-губернатор Игорь Кремнёв. На это мероприятие выделено почти 400 млн рублей.