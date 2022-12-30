Масштабная работа по развитию сельских территорий проводится по всей стране. В регионе в текущем году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется семь мероприятий, общее финансирование по которым составило более 1,2 млрд рублей.

Самая большая сумма была направлена на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. На реконструкцию корпусов школ в Елецком и Лебедянском районах, а также строительство детского сада в Добровском районе было выделено 719 млн рублей. Все три объекта введены в эксплуатацию. В корпусе школы №2 поселка Ключ Жизни учиться будут 250 ребят. Благодаря новому корпусу школы №3 в Лебедяни появятся дополнительно 500 мест. Новый садик в селе Доброе построен по нетиповому проекту. Таких садиков в стране пока только два. Причем добровский садик был существенно доработан в части планировки помещений и дизайна фасада. Его смогут посещать 99 детей.

На строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт сельских автодорог в 2022 году было выделено 396 млн рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию шести автомобильных дорог в Добровском, Измалковском, Краснинском и Лебедянском районах Липецкой области общей протяженностью более 15 километров.

Одной из важнейших составляющих комфортной жизни является наличие удобного жилья. На строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, в 2022 году было перечислено 36 млн рублей. Данные средства направлены на строительство 12 домов для работников АПК и соцсферы в Добровском, Добринском и Чаплыгинском районах. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2022 году направлено 10,2 млн рублей. Реализация данного мероприятия позволила улучшить жилищные условия трём семьям. Ещё одно мероприятие, реализуемое в рамках госпрограммы, – соцвыплаты на погашение целевого займа или кредита на приобретение или строительство жилья при рождении или усыновлении ребёнка. По этому направлению было выделено 2,3 млн рублей, причем, исключительно из средств областного бюджета.

На комплексную компактную жилищную застройку в 2022 году было предусмотрено 30 млн рублей. Данные средства были направлены на обустройство уличного освещения и сети водоснабжения в селе Доброе и строительство внутриквартальных дорог в селе Капитанщино Добровского района.

На благоустройство сельских территорий в текущем году в регионе предусмотрено 10,5 млн рублей. Это проекты по созданию и обустройству зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, пешеходных дорожек и тротуаров, освещения территорий, обустройства площадок накопления твердых коммунальных отходов.

«Госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» стартовала в 2020 году. Липецкая область принимает в ней активное. Она позволяет заметно улучшать условия жизни на селе, что положительно сказывается не только на социальном развитии этих территорий, но и росту их экономического потенциала», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщает управление сельского хозяйства региона, на сельских территориях региона проживает более 400 тысяч человек. Это почти 36% населения области. В том числе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на селе строятся новые дома, объекты инженерной инфраструктуры, благоустраиваются территории, возводятся детские сады, школы и дома культуры, организуется уличное освещение, повышается транспортная доступность сельских территорий.