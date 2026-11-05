Госпрограмма помогла построить особо прочные дороги в Лебедяни

Комплексный ремонт на улицах Некрасова, Рождественской, Широкой и Полевой в Лебедяни по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» уже завершён. Там уложен современный двухслойный асфальт с армирующей геосеткой. На Рождественской и Широкой улицах сделаны новые удобные тротуары. Также обновлены контейнерные площадки, установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая разметка.

Лебедянь входит в перечень опорных населенных пунктов на территории Липецкой области. Финансирование строящихся и ремонтирующихся объектов в опорных населенных пунктах осуществляется в приоритетом порядке. Всего в регионе в 2026 году по программе КРСТ реконструируется и строится четыре дороги. Три из них вводятся в этом году, работы на еще одной рассчитаны на два года и завершатся в следующем году.

«Обновление дорожной сети позволяет сделать улицы в городах и селах Липецкой области не только благоустроеннее, но и безопаснее. По состоянию покрытия можно судить о качестве жизни и благополучии населенного пункта в целом», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.