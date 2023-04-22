Ежегодные курсы повышения квалификации для государственных гражданских служащих Липецкой области прошли 11-21 апреля в Липецком филиале РАНХиГС при Президенте РФ. Курсы направлены на правовое и антикоррупционное обучение гражданских служащих с целью предотвращения конфликта интересов на государственной службе, добросовестного исполнения служащими своих обязанностей, активного противодействия коррупционному поведению.

Занятия проводились с участием сотрудников Прокуратуры Липецкой области, Следственного управления Следственного комитета России по Липецкой области и Правительства Липецкой области. В ходе работы участники обменялись мнениями по актуальным вопросам современного состояния антикоррупционной профилактики при прохождении государственной службы и высказали ряд интересных предложений по совершенствованию мер, направленных на реализацию государственной политики на этом важнейшем направлении.

«Организация эффективного взаимодействия органов исполнительной власти, образовательных учреждений с правоохранительными органами является действенным средством предупреждения, выявления, пресечения коррупционных проявлений на государственной службе», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.