Госслужащим Липецкой области рассказали об использовании IT–технологий для повышения эффективности работы

Экспертная сессия с участием специалистов Центра управления изменениями ИУРР РАНХиГС совместно с организациями-партнерами – Фондом ВЦИОМ и компанией «Яндекс» – прошла в администрации Липецкой области для руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований и представителей общественных и деловых организаций Липецкой области.

В ходе сессии были представлены IT-продукты компании «Яндекс» и Фонда ВЦИОМ, направленные на повышение эффективности взаимодействия органов власти с гражданами и бизнесом.

«Внедрение цифровых технологий позволяет прозрачно и оперативно взаимодействовать с жителями, повышать информированность людей о деятельности органов власти и вовлеченность жителей и представителей бизнеса в разработку и реализацию различных решений органов власти», – считает глава региона Игорь Артамонов.