Торжественная церемония вручения наград выставки «Золотая осень 2020», в которой принял участие руководитель инспекции гостехнадзора Липецкой области Александр Плотников, прошла в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. Сама выставка состоялась в октябре прошлого года, но из-за сложной эпидемиологической обстановки награды победителям вручили только 18 февраля 2021-го.

Инспекция гостехнадзора Липецкой области представила конкурсной комиссии выставки проактивные подходы к деятельности инспекции, которые применялись в работе последние несколько лет и была отмечена серебряной медалью выставки «Золотая осень 2020». Награждение провел директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

В тот же день между представителями служб гостехнадзора Российской Федерации и Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений состоялось рабочее совещание. Участники обсудили актуальные вопросы осуществления контрольно-надзорной деятельности, а также принятия новых нормативно-правовых актов.