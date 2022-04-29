Инспекция гостехнадзора Липецкой области для распространения на всей территории региона положительной практики организации парковой инфраструктуры, созданной в Усмани, провела семинар-совещание, посвященный подготовке аттракционов к весенне-летнему сезону. Рабочая встреча прошла в городском парке Усмани, где собрались инспекторы гостехнадзора и эксплуатанты аттракционной техники.

Для демонстрации был выбран новый батут, который был установлен в парке в соответствии со всеми требованиями. Начальник отдела аттракционной техники инспекции гостехнадзора Илья Библиков провел демонстрацию норм и правил установки подобного типа развлекательного оборудования. После успешных проверок батут был зарегистрирован с использованием мобильного комплекса инспекции, на него было выдано свидетельство о государственной регистрации и государственный регистрационной знак.

Как сообщили в инспекции гостехнадзора Липецкой области, прошедший год для Усманского района в части работы аттракционов был полностью безаварийным. Государственную регистрацию прошли абсолютно все аттракционы, подлежащие регистрации в 2021 году. Добиться такого показателя удалось благодаря слаженной работе администрации региона, инспекции гостехнадзора, прокуратуры, администрации Усманского района и МБУК «Культурный досуговый центр».

В городском парке районного центра проведены уже все необходимые работы по подготовке аттракционов к сезону эксплуатации. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность жесткого контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей региона», – считает руководитель области.