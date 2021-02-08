Сотрудники инспекции гостехнадзора Липецкой области проведут рейды, направленные на проверку внедорожных мотосредств. Особое внимание будет уделяться соответствию машин данной категории регистрационным данным, соблюдению правил регистрации и проведения технического осмотра машин. Также инспекторы проверят наличие допуска к управлению снегоходами, порядок эксплуатации и соблюдение требований охраны окружающей среды их в городах и районах.

Снегоходы и внедорожные мототранспортные средства подлежат регистрации в органах гостехнадзора по месту регистрации владельца в течение 10 суток с момента приобретения. Эксплуатация незарегистрированной техники без документов, подтверждающих право собственности, влечет за собой ответственность вплоть до помещения на штрафные площадки.

Снегоход – полноценное транспортное средство, требующее не только регистрации, но и особой категории водительских прав, уточнили в инспекции. Документом на право управления внедорожным мототранспортным средством является удостоверение тракториста-машиниста с открытой категорией «АI». Прием экзаменов и выдачу удостоверений проводят инженеры-инспекторы гостехнадзора Липецкой области по месту регистрации владельца снегохода.

Основными нарушениями установленных требований по-прежнему являются отсутствие документов, и эксплуатация незарегистрированной техники.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность жесткого контроля в этой сфере. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей региона», – считает руководитель области.