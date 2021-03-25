Особую экономическую зону посетила делегация из Республики Молдова: министр-советник по экономическим вопросам Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Оксана Гречаный и советник бизнес-посла «Деловой России» по Молдове и Приднестровью Сергей Мишин.

Гостей встретил коммерческий директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Геннадий Труфанов, который рассказал о возможностях и перспективах особой экономической зоны, поделился опытом сопровождения иностранного бизнеса на территории Липецкой области.

Для представителей Республики Молдова провели обзорную экскурсию по территории Грязинского участка ОЭЗ «Липецк», рассказали как о уже действующих резидентах, так и о свободных участках для потенциального размещения инвесторов, сообщает Инвестиционный портал Липецкой области.