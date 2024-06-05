В минувшую субботу паршиновский «Родник» согласно календарю должен был сыграть первый домашний матч. В соперники семикратным чемпионам Липецкой области в этот день определили ФК «Усмань».

Однако поединок третьего тура так и не состоялся. Усманцы просто не явились на игру. Как стало известно «ДВ», наши географические соседи, не сыграв ни одной минуты, вечером в пятницу внезапно отказались от участия в соревнованиях. А в субботу строка в турнирной таблице, которую занимал ФК «Усмань», была удалена с официального сайта областной Федерации футбола. Болельщиков чиновники от спорта предупредить не удосужились.

К истории вопроса: чехарда с количеством команд-участниц чемпионата Липецкой области-2024 началась еще в апреле. Нынешнее первенство изначально собрало всего 15 коллективов. По сравнению с 21-й дружиной, которые боролись за медали в прошлом году, это шаг назад. Причины отказа у каждой команды свои: кого-то смутили более жёсткие требования, предъявляемые к заявке футболистов, кто-то лишился финансовой поддержки, а у юношей ОК СШОР в приоритете выступление в первенстве ЮФЛ. Буквально в последний момент областная Федерация футбола заявила команды «Газовик» из Задонска и ФК Усмань. Таким образом, суммарное количество коллективов, принимающих участие в турнире, выросло до 17. А через три дня их стало 16. Это — антирекорд за всю историю проведения областных чемпионатов. Как сказал один человек, хорошо знающий внутреннюю «кухню» областного футбола, нынешнее первенство будет «веселым». Судя по всему, так и будет. Наши земляки из Паршиновки вступили в борьбу за медали чемпионата только во втором туре. Его центральным матчем стал поединок «Лев Толстой» — «Родник», в котором паршиновцы одержали минимальную победу со счетом 2:1. Хозяева открыли счет усилиями Давида Галстяна. Во втором тайме гости не только сумели отыграться, но и вырвать победу. Точные удары на счету Антона Колесникова и Дениса Коровина. Последний, к слову, хорошо знаком добринским болельщикам. В свое время он выступал за наш «Колос», также в его футбольной биографии есть период, когда липецкий голеадор играл и за «Родник», и за «Силикатчик». Перед стартом нынешнего розыгрыша травму получил нападающий паршиновцев Артем Явкин, в связи с чем «родниковцы» вынуждены были в спешном порядке искать варианты его замены. В ближайшую субботу, 8-го июня, «Родник» поедет в гости к неуступчивому «Спартаку» из Казинки. Каждая встреча этих команд проходит в острой борьбе. Надеемся, что предстоящий поединок также не станет исключением.

Порадовали своих поклонников наши ветераны 60 лет и старше. Команда «Гелиос», представляющая Добринский район, приняла старт в открытом первенстве Воронежской области по миди-футболу 8х8. В первом туре наши земляки одержали победу над соперниками из «ДСК-Строитель».

До перерыва гости отметились двумя забитыми мячами. Вначале Александр Требунских в борьбе с вратарём затолкал мяч в ворота «строителей», а в концовке тайма Александр Овчинников головой замкнул прострел партнёра. Вторая половина началась с атак хозяев, однако оборона «Гелиоса» во главе с вратарём Игорем Лысенко была надёжна. Точку в матче поставил Олег Тамбовцев — 3:0 в пользу добринской команды.

В турнире принимают участие пять ветеранских коллективов, которым предстоит сыграть в два круга. «Гелиос» все свои матчи проведёт на выезде, так как в Добринку соперники ехать не хотят. Говорят — очень далеко. В следующем поединке, 10-го июня, добринцы сыграют на воронежском стадионе «Металлист» со «Стрелой».