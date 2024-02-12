Мастер-классы по ремеслам русской вышивки прошли на международной выставке-форуме «Россия» в Москве. Автор сувенира «Липецкий Потапыч» Елена Ромакина рассказала о технике вышивки тамбурным швом, применяющейся в Липецкой области. Это старинная техника, выполняемая с помощью крючка и натянутого на пяльцах кусочка ткани. На мастер-классе использовалась символика Липецкой области – стилизованный элемент герба региона «липа», который у древних славян считался древом жизни и развития.

Сувенир «Липецкий Потапыч», в одежде которого применяется эта вышивка, можно увидеть в павильоне Универмаг. Плюшевый медведь набит липовыми опилками и одет в романовский народный костюм с элементами елецкого кружева. «Липецкие мастера умело создают изделия, в которых сочетается традиционное искусство и современные тренды. Это позволяет культуре жить в современном мире, обретать новых поклонников и ценителей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.