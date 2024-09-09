Гостиничный комплекс строится рядом с трассой М-4 «Дон» в Задонском районе Липецкой области. В проект инвестировано 250 миллионов рублей. В гостинице будет 49 номеров и круглосуточное кафе, рядом – парковка. Строительство должно завершиться до конца года, сообщили в областном управлении экономического развития.

«Для развитого туризма необходима инфраструктура. Масштабировать свои проекты предприниматели Липецкой области могут благодаря господдержке. В частности, до 15 миллионов рублей могут получить бизнесмены, подавшие заявку на грант «Туризм». Реализация новых бизнес-идей и расширение уже существующих проектов липецких предпринимателей способствует привлечению туристов в наш регион и развитию индустрии гостеприимства», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.