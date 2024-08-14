Вадим Демихов назначен исполняющим обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области.

Вадим Владимирович родился в 1983 году в Добринском районе. Получил два высших образования: юридическое – в Воронежском институте Министерства внутренних дел Российской Федерации и по специальности государственное и муниципальное управление – в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в администрации Добринского района, 19 лет проработал в органах государственной власти. С 2005 по 2008 год работал в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Липецкой области, затем с 2008 по 2012 год – в управлении имущественных и земельных отношений региона. В 2012 году перешел на должность начальника отдела областного управления потребительского рынка и ценовой политики. С августа 2014 года работает в Госжилинспекции Липецкой области. До назначения на новую должность работал начальником отдела организационной работы и информационно-аналитических систем.

Награждён благодарностью Липецкого областного Совета депутатов и юбилейной медалью «70 лет Липецкой области». Женат, воспитывает двоих детей.