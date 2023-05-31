По итогам прошлого года 863 участника программы софинансирования пенсионных накоплений из Липецкой области сформировали 7,2 миллионов рублей. Это — добровольные взносы на пенсию и средства государства, которые выделяются в качестве ответного взноса по условиям программы. Платежи, прософинансированые государством, подлежали увеличению в размере не менее 2 тысяч и не более 12 тысяч рублей в год.

Всего за время действия программы софинансирования 11 126 липчан заплатили более 295,5 миллионов рублей дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Средства, сформированные по программе, выплачиваются участникам при выходе на пенсию, а в случае смерти назначаются правопреемникам независимо от того, начались выплаты или нет. В Липецкой области ежемесячные выплаты по программе софинансирования получают 160 пенсионеров.

Программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений в настоящее время действует только для тех, кто вступил в нее до 1 января 2015 года и уплатил дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию до 31 января 2015 года.

Сегодня каждый человек может добровольно формировать свои пенсионные накопления и самостоятельно уплачивать дополнительные взносы на накопительную пенсию, предварительно подав соответствующее заявление в Отделение СФР по Липецкой области. В этом случае государственная поддержка формирования пенсионных накоплений в виде государственного взноса на софинансирование не производится.