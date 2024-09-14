Слесарь КИП Александр Подхалюзин проводит настройку нового оборудования в котельной по улице Воронского в Добринке.

В Добринском районе ведется подготовка к отопительному сезону

Наступила осень, и совсем мало времени остается до начала нового отопительного сезона. Чтобы зимой не было чрезвычайных ситуаций с подачей тепла, уже сейчас в районе активно готовятся к новому отопительному сезону.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В микрорайоне «СОМ» ведется техническое перевооружение блочно-модульной котельной по улице Воронского. Тепло от нее получает центральная районная больница, детский сад №2, две пятиэтажки плюс некоторые строения индивидуальных предпринимателей.

По словам директора муниципального бюджетного учреждения «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления» Виктора Галанцева, здесь ведется полная замена теплотехнического, электрического и газового оборудования. Проще говоря, меняются котлы на более современные, энергоэффективные. Старое оборудование потребляло много энергии и выделяло на порядок меньше тепла, чем это было необходимо.

Екатеринбургский подрядчик ООО «Полихиммаш» приступил к работам 27 августа. За это время удалось полностью демонтировать старое оборудование. Уже установлены новые котлы, началась их обвязка по трубопроводу.

Предстоит также демонтировать домовую трубу.

Рабочие обещают завершить монтаж до 25 сентября и к началу нового отопительного сезона провести пуско-наладочные работы.

НОВАЯ ТРАССА ДЛЯ ТЕПЛА

В селе Пушкино также идут работы по модернизации системы теплоснабжения. Здесь проводится полная замена теплотрассы длиной более 800 метров, по которой тепло от котельной идет к школе, Дому культуры и столовой ООО «Добрыня».

Подрядчик приступил к демонтажу лотков старой теплотрассы в селе Пушкино.

По словам В.В. Галанцева, она была построена в 1989 году. Срок ее эксплуатации стал уже запредельным, случались утечки тепла.

Теперь старые трубы заменят на новые — современные и энергоэффективные в пенополиуретановой оболочке.

Работы выполняет воронежская фирма. Предварительно подрядчик расчистил старую теплотрассу от кустарника и древесной растительности, сейчас ведет демонтаж лотков и старой теплотрассы.

К 30 сентября планируют завершить работы. Новая теплотрасса будет короче старой примерно на 200 метров, что также сократит теплопотери.