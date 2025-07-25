Готовь школу летом…

На календаре июль — макушка лета. В школах не слышно ребячьего гомона. У них каникулы. А у руководителей учреждений образования, в том числе и школ, — не менее горячая, чем учебный год, пора: идет ремонт.

Все 11 школ района, 6 детских садов, учреждения дополнительного образования — детско-юношеский центр «Ритм», бассейн «Жемчужина», центр физической культуры и спорта (спортивная школа) — заняты ремонтными работами.

Наибольший объем предстоит провести в гимназии им. Макаренкова с. Ольговка.

Более 45 лет это учебное заведение не видело капитального ремонта.

Теперь, в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» из бюджетов всех уровней выделяется 155,5 миллиона рублей на полное обновление самого школьного здания. Больше половины денег — федеральные (82,4 миллиона).

Подрядчики (строительная фирма из Тамбова) заменят электрику, заново оштукатурят и покрасят стены, поменяют частично оконные блоки, установят новые входные группы, подоконники и откосы, смонтируют потолки. Все помещения будут оснащены пожарной сигнализацией.

Снаружи здание гимназии тоже преобразится.

Весь объем, в соответствии с договором, должен завершиться к концу 2026 года. И основная часть этих работ будет выполнена на будущий год.

А в нынешнем в рамках программы модернизации планируется освоить лишь 24 миллиона рублей из областного и районного бюджетов.

— Но прежде чем тамбовчане приступят к выполнению запланированного, у нас поработает еще один подрядчик, из Воронежа, — поясняет директор гимназии А.В. Беляева. — Эти строители уже занимаются заменой коммуникационных систем водоотведения, канализации.

Полностью будет обновлена и система отопления. Работы сейчас в самом разгаре. К концу лета воронежские ремонтники закончат свою часть работ, которая оценена в 8,8 миллиона рублей. Эти средства выделяет областной бюджет.

В связи с выполнением таких масштабных объемов обучение школьников из гимназии с 1 сентября будет осуществляться в двух образовательных учреждениях.

Ребята 1-6 классов (это порядка 200 человек) сядут за парты в уже подготовленных для этих целей классных комнатах Плавицкого детского сада. Здесь провели косметический ремонт, завезли школьную мебель, всё необходимое оборудование. Можно хоть сейчас начинать учебный процесс.

— А учащихся 7-11 классов школьный автобус будет ежедневно доставлять к зданию нашего филиала в деревне Большая Плавица — это бывшая Тихвинская школа, — поясняет Алена Валерьевна. — Сейчас здесь ведется косметический ремонт. На подготовку детского сада и филиала планируется потратить порядка 150 тысяч рублей из районного бюджета.

Всего же, по данным отдела образования администрации Добринского муниципального района, в текущем году запланировано израсходовать на подготовку организаций, осуществляющих образовательную деятельность, более 14 миллионов рублей: около 12 миллионов из областного бюджета и 2,3 миллиона — районного.

К 1 августа все учреждения образования должны быть готовы к 2025-2026 учебному году. Для их проверки создана комиссия под председательством заместителя главы администрации района О.Н. Малыхина, составлен график проведения оценки готовности.

«Абсолютно каждый ребёнок должен гордится своей школой. Создаём для этого все условия: меняем учреждения, делаем их комфортными, яркими, интересными, наполненными. План на этот год — 11 школ. В 2026 году хотим капитально отремонтировать 35 — по нацпроекту «Молодёжь и дети», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.