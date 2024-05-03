На елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» завершается строительство крупнейшего в Черноземье логистического комплекса «Август Логистика». Проектные мощности предполагают 26 тысяч палетомест, которые расположат на 12-метровых стеллажах. Склад сможет вместить около 16 тысяч тонн готовой продукции. Здесь будут хранить средства защиты растений, производством которых специалисты главной компании, АО Фирма «Август», занимаются на территории Чувашии, Татарстана и Беларуси.

Открытие комплекса в Елецком районе запланировано на начало июня 2024 года. Штат сотрудников будет насчитывать 50 человек. Место возведения было выбрано, в первую очередь, из-за удачного расположения и близости к трассе М4 «Дон». Логистический центр должен будет обеспечивать запросы потребителей в Черноземье по доставке необходимой продукции в течение 24 часов.

«Рад, что наша особая экономическая зона «Липецк» вновь подтвердила статус привлекательной для инвесторов площадки. Вместе с новым бизнесом мы растем и развиваемся, создаем новые рабочие места», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.