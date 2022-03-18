Вопросы технической готовности АПК региона к проведению весенних полевых работ обсудили на семинаре-совещании, прошедшем на Грязинском культиваторном заводе 17 марта. Его провели для руководителей сельхозорганизаций и фермерских хозяйств. На мероприятии выступили представители федеральных и областных служб, банков и дилерских центров. Рассказывали и отвечали на вопросы о наличии техники и комплектующих, ценах на них, требованиях, предъявляемых к прохождению годового технического осмотра сельхозтехники в 2022 году, кредитовании весенних полевых работ и о многом другом.

Место проведения семинара было выбрано не случайно. ПАО «Грязинский культиваторный завод» — это не только одно из ведущих в регионе предприятий по производству сельскохозяйственной техники, но и завод, успешно решающий вопросы импортозамещения. На предприятии многие детали производят самостоятельно или закупают в России. «Санкционная политика против России дала толчок развитию завода. За два года объёмы производства выросли вдвое. Новые мартовские санкции усилили этот процесс, и сегодня мы уже не продаём сельхозтехнику со складов, а принимаем заказы на её выпуск на июнь, – рассказал генеральный директор ПАО «Грязинский культиваторный завод» Александр Исаков.

В качестве примера импортозамещения во время организованной для участников совещания экскурсии по предприятию Александр Исаков представил предпосевной универсальный культиватор КПУ-9. Сегодня это наиболее востребованный аграриями агрегат. «Его производство ведется круглогодично, – рассказал Александр Исаков. – Используемый при этом металл – исключительно российский. Единственная проблема – рабочие органы культиватора, которые изначально мы использовали и пока продолжаем использовать, итальянского производства. Но металлическая полоса нужного сечения сейчас производится и на российских заводах. А изготавливать рабочие органы мы можем как самостоятельно, так и закупать их на российских предприятиях, освоивших их производство. Мы были готовы к любым изменениям на рынке и нашли партнеров – предприятия в России и Беларуси, сотрудничество с которыми позволят нам не снижать объемы производства в случае прекращения поставок комплектующих из стран дальнего зарубежья».

Как отмечалось на совещании, одним из главных слагаемых успеха липецких сельхозпредприятий является активное обновление инженерно-технического. В 2021 году аграрии области закупили новых сельхозмашин и специализированного оборудования на рекордные 5 миллиардов 977 млн. рублей. Всего за год было приобретено свыше 900 единиц сельскохозяйственной техники – на 15,5 процента больше, чем годом ранее. Самыми востребованными оказались тракторы: их сельхозпроизводители региона закупили 185 штук. Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий области в прошедшем году также пополнился двумя свеклоуборочными, пятью кормоуборочными и 114 зерноуборочными комбайнами.

Немаловажную роль в модернизации АПК региона играет поддержка, оказываемая государством, в частности приобретение техники по льготным лизинговым программам. Так, через АО «Росагролизинг» в 2021 году было приобретено 150 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 850 миллионов рублей. В текущем году липецкие аграрии уже купили 72 единицы сельхозтехники на сумму 463 миллиона рублей.

«Наша главная задача – получить в текущем году хороший урожай, – отметил начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Именно так мы сможем не допустить повышения цен на сельскохозяйственную продукцию. Проблемы, связанные с этим, есть, но мы приложим максимум усилий для их решения».