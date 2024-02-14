«Чемпионат «Профессионалы» дает возможность конкурсантам проверить, насколько их знания и умения соответствуют современным стандартам и как они выглядят на фоне соперников из других регионов. Это полезный опыт», — считает губернатор области Игорь Артамонов.

В Добринском филиале Усманского промышленно-технологического колледжа сейчас горячая пора: студенты готовятся принять участие во внутреннем отборе на региональный чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы». Пройдет он в стенах филиала в первых числах марта, а затем лучшие смогут побороться за звание победителя, приняв участие в региональных состязаниях.

На первом этапе отбор проводится по таким компетенциям, как «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Поварское дело».

— Впервые в нынешнем году попробуем выявить сильнейшего среди мастеров растениеводства, — говорит руководитель филиала Андрей Устюгов.

В прошлом году добринские студенты не ударили в грязь лицом. Второкурсница (на тот момент) Мария Бакай заняла третье место в региональном этапе чемпионата в компетенции «Поварское дело».

— Надеемся, что и нынешние участники покажут хорошие результаты, — резюмировал Андрей Устюгов.