Готовятся к знаковой дате

Предстоящий 80-летний юбилей Великой Победы жители села Павловка Новочеркутинского сельского поселения будут отмечать у памятника погибшим односельчанам, территория возле которого заметно преобразится. Сейчас здесь в самом разгаре работы по укладке плитки на дорожке, которая ведет к монументу. Как рассказала глава поселения Елена Зюзина, все работы проводятся благодаря областной программе «Формирование комфортной городской среды» и финансируются из регионального бюджета.

Приступили к работам в первые дни апреля. За это время была выровнена площадка перед памятником, которую отсыпали мелким щебнем и основательно укатали. Рабочие установили бордюры и начали укладывать плитку. В момент визита корреспондента «ДВ» (а это было в понедельник) рабочие уже завершали этот этап благоустройства территории. Другая бригада займется уборкой строительного мусора и установкой 4 лавочек и урн, а также выровняет прилегающую территорию с помощью завозного грунта. Сам памятник погибшим односельчанам в Павловке был капитально отремонтирован в 2021 году.

«В регионе проводится масштабная работа в рамках юбилея. Это и патриотические воспитательные акции, обеспечение заботой ветеранов и членов их семей, благоустройство и наведение чистоты на братских могилах и мемориалах», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.